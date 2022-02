Juventus Turin : Nach geplatztem Barça-Wechsel: Alvaro Morata froh über Zuneigung der Juve-Fans

Alvaro Morata (29) wollte Juventus Turin in der Winter-Transferperiode eigentlich in Richtung Barcelona verlassen. Der Deal platzte bekanntlich. Der Spanier scheint sich mit seinem Schicksal abgefunden zu haben.

"Was passiert ist, ist passiert, ich bin hier", stellte der Nationalstürmer nach dem 2:0-Erfolg über Verona an den Mikrofonen von DAZN klar. "Der Verein und der Trainer haben gesagt, dass sie Vertrauen in mich haben, und das ist mir sehr wichtig."

Juve hat in der Winterpause in Dusan Vlahovic für bis zu 80 Millionen Euro einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Alvaro Morata, ebenfalls ein gelernter 9er, fand gegen Verona dennoch in der Startaufstellung Berücksichtigung. Als Außenstürmer neben Vlahovic und Paulo Dybala.