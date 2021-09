Juventus Turin : Nach Tränen-Auswechslung: Schlechte Nachrichten für Paulo Dybala

Paulo Dybala wird Juventus Turin in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung stehen. Massimiliano Allegri bestätigte den Ausfall seines Führungsspielers.

Seit vier Pflichtspielen ungeschlagen, in diesem Zeitraum drei Siege: Für Juventus Turin geht es langsam aber sicher bergauf. Großen Anteil daran hat Kapitän Paulo Dybala, der wie Alvaro Morata mindestens die nächsten zwei Pflichtspiele verpassen wird.

Mit fünf Scorerpunkte in sechs Pflichtspielen gehört Dybala in einer bisher durchwachsenen Saison zu den wenigen Spielern, die im Piemont vorangehen. Der Juve-Kapitän musste nach über einer Viertelstunde unter Tränen ausgewechselt werden. Dybala verletzte sich wie Morata am Oberschenkel.