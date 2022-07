Juventus Turin Nach vier Leihgeschäften: Juve verkauft Rolando Mandragora

Juventus Turin und Rolando Mandragora gehen endgültig getrennte Wege. Der Mittelfeldspieler wechselt zum AC Florenz und unterschreibt in der Toskana einen Vertrag bis 2026.

Rolando Mandragora war Anfang 2016 für neun Millionen Euro aus Genua zu Juventus Turin gewechselt, in der Folge wurde er viermal verliehen, zuletzt an den FC Turin. Nun verlässt der 25-Jährige die Bianconeri in Richtung Toskana.

Wie der italienische Rekordmeister in einer Pressemitteilung verkündete, fließen 8,2 Millionen Euro Ablöse für das Transfergeschäft. Die Ablösesumme ist in drei Raten bis 2024 zu zahlen. Durch Bonuszahlungen kann die Ablöse auf 9,2 Millionen Euro ansteigen.