Was für ein Erfolg: Nach 33 Jahren ging die italienische Meisterschaft, der Scudetto, endlich wieder nach Napoli. Gefeiert wurde, als gäbe es kein Morgen. Und der Erfolg hatte mehrere Väter: In erster Linie Luciano Spalletti, der das internationale Team, gespickt mit anfangs teils unbekannten Spielern zu einer Einheit und Meistermannschaft formte. Aber auch nicht zu unterschätzen: Sportdirektor, Cristiano Giuntoli, ein eher ruhiger seiner Zunft, der das Podium oder Mikrophone eher scheut. Giuntoli soll nun Juventus Turin zurück nach oben führen.

Doch schon in den letzten Wochen vor der großen Meisterfeier zogen auch über dem Vesuv Wolken auf – das Team droht auseinander zu fallen. Luciano Spalletti, zur Trainerlegende von Napoli erkoren, meinte schon früh, er brauche Pause und wolle ein "Sabbatical" einlegen. Des Weiteren drohen wichtige Spieler wegzubrechen. Abwehr-Boss Min-Jae Kim (26) ist bereits auf dem Weg zum FC Bayern. Goalgetter Osimhen könnte ebenfalls verkauft werden, und der Verbleib von Khvicha Kvaratskhelia (22) ist noch nicht sicher – doch der Georgier soll unbedingt gehalten werden.

Als Geldgeber spricht de Laurentiis natürlich immer ein gewichtiges Wort mit. Financial Fairplay ist dem Boss wichtig, und der Presidente konnte sich, nachdem die Meisterschaft eingefahren war, ein kleines Tackling gegen Juve nicht verkneifen: De Laurentiis erklärte, sein Napoli habe einen ehrlichen Fußball gespielt und die Finanzen stets im Blick gehabt - im Gegensatz für Rekordmeister Juventus.

Cristiano Giuntoli vor Juve-Wechsel

Umso erstaunlicher, dass der Sportdirektor und Kaderplaner Giuntoli kurz vor der Vertragsunterzeichnung bei der Vecchia Signora steht. Ausgerechnet zum verhassten Rivalen Juventus Turin aus dem reichen Norden, stöhnen die SSC-Fans auf. Radiosportiva Milano, Tuttosport und weitere Sportgazzetten berichten, dass der neue Juve-Sportdirektor nur Cristiano Giuntoli heißen könne. Die alte Dame sei im Umbruch, und der Erfolg müsse schnell wieder nach Turin. Der Scudetto in Neapel war Giuntolis Meisterwerk. Nun will Juventus möglichst schnell von Giuntolis weltweit enggespanntem Netzwerk an Scouts und Trainern profitieren.

Giuntoli will Milinkovic-Savic und Enzo Le Fee zu Juve lotsen

Giuntoli kommt überhaupt nicht trendy, sondern eher altmodisch daher, was seine Arbeitsweise betrifft. Das stört Juve wohl nicht. Cristiano Giuntoli wirkt bereits im Hintergrund mit. Das Sportblatt Tuttosport will wissen, dass Giuntoli der Alten Dame den Auftrag gegeben habe, an Enzo Le Fee (23) vom französischen Erstligisten FC Lorient dranzubleiben.

Außerdem glaube man zwar an Paul Pogbas Genesung, dennoch wolle Juventus den Kader breiter aufstellen. Deshalb habe Giuntoli auch Sergej Milinkovic-Savic (28, Vertrag bis 2024 bei Lazio Rom) noch nicht abgeschrieben.

Und ein neuer Name wurde im Kreis der interessanten Spieler aufgenommen: Yusuf Yazici (26), der an Trabzonspor ausgeliehen war und nun wieder bei, OSC Lille unter Vertrag steht. Bei knapp über zehn Millionen Euro dürfte Yazicis Preis liegen. Frankfurts Daichi Kamada wird ebenfalls hoch gehandelt.

