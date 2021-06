Juventus Turin : Neuer Mittelstürmer: Juventus Turin hat vier Kandidaten auf der Liste

Wie das Onlineportal calciomercato.com berichtet, steht Mauro Icardi von PSG ganz oben auf der Liste. Der Argentinier sollte bereits 2018 kommen, nach der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo wurde er allerdings von der To-do-Liste gestrichen.

Bei PSG hat man keine Verwendung mehr für den Südamerikaner, vor allen Dingen wenn Moise Kean wie geplant fest vom FC Everton verpflichtet werden kann. Stimmt der Preis, erteilen die Franzosen Icardi die Freigabe.

Ebenfalls bei Juventus Turin gehandelt werden Edin Dzeko (AS Rom), Arkadiusz Milik (Olympique Marseille) und and Dusan Vlahovic (21, AC Florenz). Laut TUTTOSPORT denkt Juve auch über Duvan Zapata nach, Atalanta Bergamo habe aber kein Interesse an einem Verkauf des 30-Jährigen.