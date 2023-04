Neuer Superstar für Juve: Max Allegri ruft bei Chelsea-Ass an

Juventus Turin will seine Defensivabteilung zur neuen Saison italienischen Medienberichten zufolge verstärken. Offenbar haben es die Bianconeri auf einen alten Serie-A-Bekannten abgesehen, der nun in der Premier League seine Brötchen verdient.

An der Stamford Bridge läuft es alles andere als rund. Obwohl der Klub nach der Ankunft von Neu-Besitzer Todd Boehly über 600 Millionen Euro auf dem Transfermarkt ausgab, dümpelt Chelsea im Mittelfeld der Premier League herum.

Juventus zeigt nach Informationen der Gazzetta dello Sport Interesse an Kalidou Koulibaly. Trainer Massimiliano Allegri soll der Sporttageszeitung zufolge persönlich zum Hörer gegriffen haben, um dem Senegalesen eine Rückkehr in die Serie A schmackhaft zu machen.

In der neuen Saison müssen die Blues mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ohne europäisches Geschäft auskommen. Juventus Turin wittert offenbar seine Chance, Koulibaly zu ergattern. Chelsea muss im Hinblick auf das Financial Fairplay einige Stars abgeben, Koulibaly soll zu den Abschiedskandidaten gehören.

Juventus Turin will Kalidou Koulibaly ausleihen

Die Bianconeri wollten den Innenverteidiger in jüngerer Vergangenheit bereits mehrfach verpflichten, bissen sich aber an Neapels Präsident Aurelio De Laurentiis die Zähne aus. Nun strebt Juve dem Vernehmen nach eine Ausleihe des senegalesischen Nationalverteidigers an. Allerdings müsste sich Koulibaly wohl auf Gehaltseinbußen einlassen, damit Juve den Deal finanzieren kann. Aktuell soll der Routinier zehn Millionen Euro pro Jahr kassieren.

