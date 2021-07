Juventus Turin : Neuer Vertrag für Paulo Dybala? Juve setzt Gespräche an

An der Rückkehr von Massimiliano Allegri zu Juventus Turin hängen zahlreiche Personalien. Paulo Dybala gehört zu den Spielern, deren Verträge in weniger als einem Jahr auslaufen. Für diese Woche sind erste Verlängerungsgespräche anberaumt.

Obwohl Dybala eine durchwachsene Saison hinter sich hat, was auch an einer langwierigen Innenbandverletzung lag, sind sie in Turin überzeugt von den Qualitäten des Argentiniers. Zum Problem in den Verhandlungsrunden könnte Dybalas immenses Gehalt werden.

Neben Dybala gibt es mit Ronaldo, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio, Mattia Perin und Federico Bernardeschi fünf weitere Spieler, die nur noch ein Jahr an Juve gebunden sind. Außerdem ist der Vertrag von Europameister Giorgio Chiellini vor Kurzem ausgelaufen.