Juventus Turin : Neuer Vertrag: Giorgio Chiellini hungrig auf weitere Erfolge mit Juve

Giorgio Chiellini bleibt Juventus Turin aller Voraussicht nach erhalten. Der italienische Nationalverteidiger, dessen Vertrag am 30. Juni 2021 ausgelaufen ist, kündigte einen Verbleib bei den Bianconeri an.

"Ich brauche noch ein paar Ruhetage, um mich von der Strapazen in diesem Monat zu erholen, aber am Montag werde ich in Turin angreifen", erklärte der frischgebackene Europameister bei seiner Ehrung in Livorno durch Bürgermeister Luca Salvetti.

Giorgio Chiellini spielt seit 2004 für den italienischen Rekordmeister. Bisher gewann er unter anderem neun Scudetti mit Juve, fünf davon unter Massimiliano Allegri, der als Cheftrainer zurückkehrt.

Chiellini will unter Allegri die nächste Meisterschaft in Angriff nehmen, nachdem man den Titel an Inter Mailand verloren hat. "Nicht als amtierender Titelträger aufzulaufen, wird ein zusätzlicher Anreiz sein", stellte der ehrgeizige Abwehrakteur klar.