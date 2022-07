Juve-Ikone Bonucci "Matthijs de Ligt sollte mehr Respekt vor Juventus zeigen"

"Er sollte mehr Respekt zeigen gegenüber der Mannschaft, die ihm in den letzten drei Jahren in seiner Entwicklung geholfen hat, und dem Klub, der damals viel Geld in ihn investiert hat", teilte der Europameister im Gespräch mit der Gazetta dello Sport ordentlich gegen de Ligt aus.

Der Groll gegen den Niederländer, der vor fünf Tagen für 67 Mio. Euro zum FC Bayern gewechselt war, schwoll in Bonucci heran, nachdem de Ligt am Rande der Nations-League-Spiele gemeint hatte, dass er für sich das "beste sportliche Projekt" finden müsse. Für Bonucci ein Affront, weshalb er festhielt: "Manche Dinge, die er zuletzt bei der Nationalmannschaft sagte, waren nicht sehr nett."