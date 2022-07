Serie A Nicolo Zaniolo: Juve reicht erstes Angebot bei der Roma ein

Die Eintracht, die zwischen Juventus Turin und Nicolo Zaniolo angeblich bereits besteht, will der Klub nun auch mit der abgebenden AS Rom klären. Ein erster Versuch hierfür ist formuliert worden.

Juventus Turin wagt wohl den ersten Vorstoß für Nicolo Zaniolo. Nach Informationen des italienischen Branchenexperten Alfredo Pedulla ist das Treffen zwischen Zaniolos Berater Claudio Vigorelli und Tiago Pinto, Sportchef der AS Rom, auf Donnerstag verschoben worden.

Vigorelli wolle in Mailand mit Zaniolo zusammenkommen, um über dessen Zukunft zu beraten. Der Agent habe dann im Sinn, seinem Klienten das erste Juve-Angebot vorzulegen. Dann werde auch klar, was der italienische Rekordmeister bereit sei, an die Roma zu zahlen.