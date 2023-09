Paul Pogba emotional: "Ich will einfach nicht mehr spielen"

"Geld verändert die Menschen. Es kann eine Familie zerstören. Es kann einen Krieg auslösen", erinnert sich Pogba im Interview mit Al Jazeera. "Manchmal war ich ganz allein und dachte: 'Ich will kein Geld mehr haben. Ich will einfach nicht mehr spielen. Ich will nur mit normalen Menschen zusammen sein, damit sie mich für mich lieben – nicht für den Ruhm, nicht für das Geld.' Manchmal ist es hart."

Paul Pogba: Klärendes Gespräch mit Juventus Turin

Pogba steht am Scheideweg seiner Karriere. In Kürze soll es zu einem Treffen zwischen den Vereinsverantwortlichen und seiner Beraterin Rafaela Pimenta kommen. Gegenstand des Gesprächs soll ein Gehaltsverzicht sein, Pogba streicht aktuell rund acht Millionen Euro netto ein. Die kann er aufgrund seiner ständigen Verletzungen nicht rechtfertigen.

Aufgeben will sich der Weltmeister von 2018 keinesfalls. Gegenüber seinen Kritikern findet er deshalb klare Worte. "Ich will sie dazu bringen, dass sie sich an ihren Worten verschlucken", so die Ansage. "Ich will ihnen zeigen, dass ich nicht schwach bin. Sie können schlecht über mich reden. Ich werde niemals aufgeben."

Aus dem jüngsten 2:0 in Empoli ging Pogba mit einer Überbelastung des rechten Oberschenkels und droht einmal mehr auszufallen. In dieser Saison stand er erst 52 Minuten auf dem Platz.

Verwendete Quellen

Al Jazeera