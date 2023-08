Paul Pogba feiert Comeback – und verkündet große Pläne mit Juventus

Paul Pogba feierte am Wochenende sein Saison-Debüt im Trikot von Juventus - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Juventus Turin ist am Sonntag knapp an der ersten Saisonniederlage vorbeigeschlittert. Beim 1:1 gegen den FC Bologna durfte sich Paul Pogba immerhin über seine Rückkehr aufs Feld freuen. Gänzlich zufrieden war der Franzose mit seinem Comeback aber nicht.

Nach dem Match überwog bei Pogba anfangs die Freude über seine Einwechslung in der zweiten Halbzeit. "Ich bin wirklich glücklich, wieder auf dem Platz zu stehen und das zu tun, was ich liebe", sagte der Mittelfeldspieler am DAZN-Mikrofon.

Der Endstand drückte jedoch spürbar auf die Stimmung. "Ich möchte der Mannschaft helfen, aber ich bin vom Ergebnis enttäuscht. Ich denke, wir hätten gewinnen sollen", berichtete Pogba. Dabei lag Juventus zur Halbzeit noch mit 0:1 hinten. Erst in der 80. Minute gelang der Alten Dame vor heimischem Publikum der Ausgleichstreffer.

Das späte 1:1 durch Dusan Vlahovic (23) stimmte dann auch Pogba, der am Tor beteiligt war, milde. "Das Gute ist, dass wir nicht verloren haben. Wir nehmen diesen Punkt und konzentrieren uns auf das nächste Spiel."