Paul Pogba: Juventus fordert Gehaltsverzicht – Wechsel nach Saudi-Arabien oder in die Türkei?

Seitdem Paul Pogba (30) wieder für Juventus Turin spielt, also seit über einem Jahr, absolvierte der Mittelfeldstar gerade mal zwölf Pflichtspiele für die Bianconeri. Aus dem 2:0 in Empoli am vergangenen Wochenende ging Pogba mit einer Überbelastung des rechten Oberschenkels und droht einmal mehr auszufallen.

Paul Pogba: Al-Ittihad und Galatasaray werden gehandelt

Nach Angaben von Ekrem Konur beobachtet der saudische Klub Al-Ittihad die Situation, Juventus würde Pogba aufgrund des hohen Gehalts demnach die Wechselfreigabe erteilen. Laut dem türkischen A Spor kommt Galatasaray als Abnehmer infrage. Eine heiße Spur gibt es bisher aber noch zu keinem anderen Klub zu verfolgen.

Der saudische Transfermarkt schließt an diesem Donnerstag seine Pforten. In der Türkei haben Klubs noch bis zum 15. September Zeit, sich mit neuem Personal einzudecken. Ein Wechsel von Paul Pogba könnte in den nächsten Stunden oder Tagen also tatsächlich noch Realität werden.

