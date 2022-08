Serie A Paul Pogba: Kehrt der Juve-Star früher zurück als gedacht?

Paul Pogba arbeitet momentan in der Reha an seiner Genesung. Juventus Turin muss einige Wochen auf den zurückgekehrten Mittelfeldstar verzichten. Die Fortschritte des Rekonvaleszenten sollen gut sein.

Gemäß Sky Italia macht Pogba in seinem Genesungsprozess gute Fortschritte. Der 29-Jährige arbeitet derzeit im Wasser sowie im Fitnessstudio an seiner Rückkehr – und ist schmerzfrei. In der nächsten Woche wird er schrittweise wieder auf dem Spielfeld arbeiten, und man wird sehen, wie er darauf reagieren wird.

In rund fünf Wochen könnte Pogba, der sich statt eines operativen Eingriffs für eine konservative Therapie seines lädierten Knies entschieden hat, schon wieder in den Spielbetrieb eingreifen.

Wenn alles glatt läuft und Pogba keine Rückschläge erleidet, könnte er also schon am 18. September im Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger AC Monza zumindest wieder auf der Turiner Bank Platz nehmen. Die ersten beiden Spiele in der Champions League wird Pogba in jedem Fall verpassen.