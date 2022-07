Ex-United-Weggefährten Paul Pogba und Jose Mourinho: Kriegsbeil endlich begraben?

Bei seiner Präsentation als Neuzugang von Juventus Turin wollte ein Reporter wissen, wie groß die Vorfreude auf das nahende Duell mit Jose Mourinho und seiner AS Roma ist. Der Weltmeister von 2018 biss allerdings nicht an und gab stattdessen eine sehr diplomatische Antwort.

"Ich denke, wir treffen bereits am dritten Spieltag auf Mourinho. Dann treffen wir auf die Roma, die eine großartige Mannschaft ist", erklärte Pogba ganz sachlich. "Um ehrlich zu sein, habe ich nicht an Mourinho gedacht. Ich habe daran gedacht, jedes Spiel zu gewinnen. Ich wäre sehr glücklich, wenn wir Mourinho schlagen würden, und Inzaghi, irgendjemanden. Ich will nur gewinnen."