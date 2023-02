Paul Pogba wendet sich mit Versprechen an Juve-Fans

Paul Pogba stand am vergangenen Wochenende erstmals nach seiner langen Verletzung wieder im Kader von Juventus Turin. Der Franzose ist voller Tatendrang.

"Ich bin so glücklich, wieder bei meinem Team zu sein, vielen Dank an alle Fans für den herzlichen Empfang", erklärt der französische Nationalspieler auf seinem Instagram-Account. Den Fans verspricht Pogba: " Wir werden stärker zurückkommen."

Gegen Monza kassierte Juventus Turin am Sonntag eine bittere Heimpleite. Trotz optischer Überlegenheit und einem klaren Plus an Torchancen erzielte die Mannschaft von Massimiliano Allegri keinen eigenen Treffer. Dank der Tore von Patrick Ciurria und Dany Mota entführte Monza drei Punkte aus dem Piemont.

Der Rekordmeister rutschte nach dem 15-Punkte-Abzug durch die Liga und das dritte sieglose Spiel in Folge auf den 13. Tabellenplatz der Serie A ab. Der Rückstand auf den ersten Champions League-Platz beträgt bereits 15 Zähler.