Juventus Turin Paul Pogba wieder bei Juve: Richtig glücklich, wenn wir den Scudetto holen

Was schon lange erwartet wurde, ist am Montag offiziell bestätigt worden: Juventus Turin und Paul Pogba sind wieder vereint. Der Weltmeister ist froh darüber, endlich wieder schwarz-weiß tragen zu können, und will in der anstehenden Saison viele Titel holen.