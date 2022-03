Paul Pogba (29) wird Manchester United am Saisonende verlassen. Das scheint klar. Offen ist jedoch, wohin es den Franzosen zieht. Ein Serie-A-Experte hält eine Rückkehr zu Juventus Turin für wahrscheinlich.

Wie der italienische Journalist Rudy Galetti in Erfahrung gebracht hat, laufen seit Monaten Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Alten Dame und Paul Pogbas Berater Mino Raiola. Die Verhandlungen würden andauern.

Juventus bietet seinem verlorenen Sohn, der bereits von 2012 bis 2016 in den Farben der Bianconeri unterwegs war, neun Millionen Euro Grundgehalt plus mögliche Boni in Höhe von drei Millionen. Im Optimalfall käme der Franzose auf 12 Mio. pro Spielzeit.

Mehr zum Thema