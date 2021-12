Juventus Turin : Paulo Dybala: Neuer Deal mit Juve in Gefahr?

Paulo Dybalas aktueller Vertrag läuft am Saisonende aus. Mit sieben Millionen Euro Jahresgage ist der Argentinier hinter Matthijs de Ligt (bis zu 12 Millionen Euro inklusive Boni) der Spieler mit dem zweithöchsten Gehalt im Kader. Juve und Dybala sollen sich bereits vor Wochen auf eine Verlängerung bis 2026 und eine Gehaltserhöhung auf bis zu 10 Millionen Euro pro Jahr geeinigt haben.

In der italienischen Sportpresse wurde berichtet, dass der Deal offiziell gemacht werden soll, wenn Dybalas Berater Jorge Antun in Italien eintrifft. Der Spielervermittler ist mittlerweile aus Bella Italia wieder in Richtung Südamerika abgereist, ohne dass Dybala seine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt hat.