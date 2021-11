Juventus Turin : Paulo Dybala droht Aus im Spitzenspiel

Juventus Turin will seine Aufholjagd in der Serie A gegen Lazio Rom fortsetzen, den Bianconeri droht aber der Ausfall von Superstar Paulo Dybala.

Nach Informationen der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport leidet Dybala unter Wadenproblemen. Im Kreis der argentinischen Nationalmannschaft musste sich der 27-Jährige in vergangenen beiden Tagen demnach behandeln lassen.

Die Schmerzen in der Wade seien aber noch immer vorhanden. Die Teilnahme Dybalas am Samstagabend (18 Uhr) gegen Lazio Rom sei daher sehr zweifelhaft. Am Donnerstag soll Dybala nach Turin zurückkehren. Dort stehen Untersuchungen durch die Mannschaftsärzte an.