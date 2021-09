Juventus Turin : Paulo Dybala: Neustart in den Verhandlungen mit Juve

Der Vertrag von Paulo Dybala (27) läuft 2022 aus. Juventus Turin will mit dem Edeltechniker unbedingt verlängern. Die Gespräche brauchten jüngst einen Reboot.

Seit über einem Jahr bemüht sich Juve, Dybalas Vertrag zu verlängern. Fabio Paratici konnte aber keinen Vollzug melden, trotz mehreren Gesprächsrunden mit Dybalas Berater.

Nach der Trennung von Paratici fingen die Verhandlungen bei null an. "Ich denke, in den kommenden Tagen wird es weitere Gespräche geben. Im Vorstand gab es Änderungen, also mussten wir von vorne beginnen", verrät Dybala.