Wegen Juve-Skandal: Paulo Dybala drohen Konsequenzen

Die Tageszeitung La Repubblica schreibt von einer anderthalbstündige Befragung, die Dybala über sich ergehen lassen musste. Der Argentinier spielte vor seinem Wechsel zur AS Roma im vergangenen Sommer sieben Jahre lang für Juventus.

Die Alte Dame soll in der Corona-Pandemie ihre Bilanzen frisiert haben, indem sie die Gehälter der Spieler als zu niedrig bewertete. In Wirklichkeit verzichteten die Profis wohl nur über einen gewissen Zeitraum auf einen Teil ihres Gehalts. Später soll die aufgeschobene Summe nachgezahlt worden sein, was nicht in den Büchern verzeichnet ist.

Im Falle von Dybala rechnen die Ermittler mit einem Betrag in Höhe von drei Millionen Euro. Bei der Bestätigung dieser Zahlen drohen nicht nur den Turinern, denen in der Serie A bereits 15 Punkte abgezogen wurden, weitere Sanktionen. Sollte dem Spieler eine Mitschuld am Finanzskandal nachgewiesen werden, würde ihm eine einmonatige Spielsperre blühen.