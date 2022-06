Juventus Turin Paulo Dybala: So viel Gehalt bietet Inter Mailand

Paulo Dybala verdiente in den vergangenen Jahren bei Juventus Turin 7,5 Millionen Euro netto pro Jahr plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Für eine Vertragsverlängerung bei Juve verlangte der Argentinier dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro pro Jahr.

Die Bianconeri und Dybala kamen nach monatelangen Verhandlungen aber nicht zusammen. Der Edeltechniker nahm nach sieben Jahren im Verein tränenreich Abschied. Am Monatsende läuft sein Vertrag aus. Wo es für ihn weitergeht, ist noch unklar.

Fest steht, dass Dybala sich keine Sorgen um eine mögliche Arbeitslosigkeit machen muss. Top-Klubs aus halb Europa streben eine Zusammenarbeit an. In der Gerüchteküche wurden in den vergangenen Wochen und Monaten unter anderem Borussia Dortmund, AS Rom, Arsenal, Tottenham oder Atletico Madrid gehandelt. Inter Mailand gilt jedoch als Favorit.