Juventus Turin : Paulo Dybala: Super-Bowl-Glückwünsche erfreuen Tom Brady

Am Montagmorgen deutscher Zeit bejubelte Tom Brady mit seinem neuen Team, den Tampa Bay Buccaneers, den Gewinn des Super Bowl. Aus der gesamten Welt erreichten den Football-Superstar Beglückwünschungen – so auch von Paulo Dybala.

Bei seiner zehnten Super-Bowl-Teilnahme hat Tom Brady seinen siebten Champion-Ring gewonnen. Mit seinem neuen Klub, den Tampa Bay Buccaneers, ließ er Titelverteidiger Kansas City Chiefs mit einem 31:9-Sieg keine Chance.

"Am Ende dreht sich alles um Football, Glückwunsch Bucaneers und besonders Tom Brady für den 7. Ring", sendete Paulo Dybala via Instagram Glückwünsche an den Football-Superstar. Brady antwortete mit Herzen und Football-Bällen als Emojis.