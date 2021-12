Juventus Turin : Paulo Dybala: Verhindert sein Agent die Verlängerung in Turin?

Juventus Turin läuft im Kampf um Paulo Dybala so langsam die Zeit davon. Die alte Dame würde die Zusammenarbeit mit dem Offensivspieler gerne fortsetzen. Das Verhältnis zu dessen Berater scheint aber gestört zu sein. Gerät die Verlängerung deshalb in Gefahr?

Die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport spricht von einer angespannten Beziehung, wenn es um Juventus Turin und Dybalas Berater, Jorge Antun, geht. War man sich vor Monaten bereits weitestgehend einig, habe das Verhältnis zuletzt durch die nicht enden wollenden Verhandlungen gelitten.

Dybalas Agent befindet sich im Moment in der komfortableren Position, da der Vertrag seines Klienten im nächsten Sommer ausläuft. Er dürfte laut Transferregularien schon in wenigen Tagen mit anderen Vereinen in Kontakt treten.