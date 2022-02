Juventus Turin : Pavel Neved: "Dreizack Dybala/Morata/Vlahovic hat uns sehr gut gefallen"

Juventus' Winter-Neuzugang Dusan Vlahovic stand zuletzt gemeinsam mit Álvaro Morata und Paulo Dybala auf dem Feld. Ein Dreiersturm, der die Fans träumen lässt. Besteht die Chance, dass die drei Superstars auch in der neuen Saison gemeinsam wirbeln?

Alvaro Morata ist nur noch bis Ende Juni von Atletico Madrid ausgeliehen. Die Bianconeri besitzen zwar eine Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro, allerdings sollen sich die Verantwortlichen angeblich gegen eine Verpflichtung des Spaniers entschieden haben.

Der Vertrag von Dybala läuft am Saisonende aus. Die Bianconeri haben ihre Offerte für den Argentinier Medienberichten zufolge in den vergangenen Monaten verringert, was im Lager von Dybala alles andere als positiv aufgenommen wurde.