Pogback! Gute Nachrichten für Paul Pogba

Im Juli während der Vorbereitung auf die neue Saison verletzte sich Paul Pogba am rechten Knie. Die Möglichkeit einer Operation schlug der Franzose aus, um noch auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 (20. November bis 18. Dezember) hoffen zu dürfen. Bei einem Eingriff wäre er aller Voraussicht nach bis Januar ausgefallen.

Der Weltmeister von 2018 veröffentlichte am Dienstag auf Instagram ein Video, das ihn bei Trainingseinheiten im Trikot von Juventus und individueller Arbeit im Gym zeigt. Dazu postete der Mittelfeldspieler den Hinweis: "POGBACK AT TRAINING."

Vor knapp fünf Wochen kehrte der Weltmeister ins Training zurück. Medienberichten zufolge peilt Pogba sein Comeback für Anfang November an. Am 02.11 steigt am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase der Kracher gegen Paris Saint-Germain. Dann will Pogba auf dem Rasen stehen.