"Geschichte geschrieben" : Porto feiert Coup gegen Juve - Andrea Pirlo verteidigt Taktik

Juventus Turin ist raus. Wieder einmal scheiterte der italienische Rekordmeister früh in der Champions League. Nach Ajax Amsterdam und Olympique Lyon in den Vorjahren kickte nun der FC Porto den haushohen Favoriten aus dem Wettbewerb.

Porto unterlag nach dem 2:1-Sieg zu Hause im Rückspiel in Turin nach Verlängerung mit 2:3 und zog wegen der Auswärtstorregel ins Viertelfinale ein. Und das obwohl der Außenseiter nach einem umstrittenen Platzverweis gegen Taremi (54.) 78 Minuten in Unterzahl spielte.

"Dieses Spiel geht in die Vereinsgeschichte ein", freut sich Porto-Coach Sergio Conceicao über den Erfolg. "Ich habe eine Gruppe mutiger Spieler. Ihre unglaubliche Entschlossenheit und Opferbereitschaft haben mich berührt."

Andrea Pirlo war weniger gut gelaunt. Der Juve-Trainer schob das frühe Ausscheiden individuellen Fehlern zu. "Wenn Sie im Achtelfinale der Champions League vier große Fehler in zwei Spielen machen, kann das passieren."

Kritik an der wenig einfallreichen Darbietung seiner Mannschaft wollte Pirlo nicht zulassen. "Wir haben nichts falsch gemacht, als Porto einen Mann weniger hatte. Wir wollten sie auseinanderziehen und Präsenz im Strafraum haben. So kamen auch die Tore zustande", so Pirlo über die zahlreichen hohen Flanken.