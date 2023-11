Federico Chiesa könnte Juventus Turin eine exorbitante Ablöse einbringen

Juventus Turin könnte im kommenden Transferfenster der Abgang eines seiner Top-Stars drohen. Wie italienische Medien berichten sollen zwei Premier-League-Vereine an Federico Chiesa (26) interessiert sein und auf einen Winter-Wechsel spekulieren.

Seit 2020 steht Federico Chiesa bei Juventus Turin unter Vertrag. Zunächst spielte der pfeilschnelle Flügelspieler zwei Saison auf Leihbasis bei der alten Dame, eher er 2022 schließlich für knapp 43 Millionen Euro fest verpflichtet worden war.

Beim italienischen Rekordmeister steht Chiesa noch bis 2025 unter Vertrag – doch wird er diesen erfüllen? Wie das italienische Portal Calciomercato.com berichtet, hat der Offensivspieler erneut das Interesse von Premier-League-Klubs geweckt.

Über 100 Millionen Euro für Chiesa?

So sollen vor allem der FC Arsenal und Manchester United an einem Transfer interessiert sein. United war bereits im Sommer an dem Europameister dran, blitzte damals allerdings ab, heißt es. Juve soll wohl eine Ablösesumme über 90 Millionen Pfund gefordert haben.