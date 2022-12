England statt Bayern? Zwei Giganten jagen Dusan Vlahovic

Der 22-Jährige wurde zuletzt auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, laut Calciomercato.com ist er an der Säbener Straße eine Alternative zu Wunsch-Neuzugang Harry Kane (Tottenham). Laut Sport Bild ist an dem Gerücht aber nichts dran.

Nach der Verletzung von Gabriel Jesus, der Arsenal monatelang fehlen wird, strecken die Gunners nun erneut die Fühler nach Vlahovic aus. In Manchester United zeigt angeblich ein weiterer zahlungskräftiger Gigant aus der Premier League Interesse an dem Angreifer.

Dass es sich durchaus lohnt, bei Vlahovic genauer hinzuschauen, zeigen seine beeindrucken Statistiken. In der Serie A erzielte er in der laufenden Spielzeit sechs Tore in zehn Spielen, bevor ihn Adduktorenbeschwerden außer Gefecht setzten. Insgesamt hat der Serbe in der eher defensiv ausgerichteten italienischen Liga für die Fiorentina und Juve in 123 Spielen 57 Tore erzielt.

