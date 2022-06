Serie A Rolle rückwärts: Alvaro Morata will wieder für Atletico Madrid spielen

Juventus Turin feilschte mit Atletico Madrid in den letzten Wochen um Alvaro Morata – offenbar vergeblich. Der Stürmer wird zunächst wieder in der spanischen Hauptstadt landen.

Alvaro Morata (29) wird in diesem Sommer zu Atletico Madrid zurückkehren. Nach Informationen der spanischen Radiosendung El Partidazo de COPE wird Juventus Turin die vereinbarte Kaufoption über 35 Millionen Euro nicht aktivieren.

Im Gegenzug läuft Juve mit der Forderung nach Reduktion der vereinbarten Option ins Leere, die Rojiblancos beharren auf ihrer Preisvorstellung. Außerdem läuft am heutigen Mittwoch die Frist ab, bis zu der Juve entscheiden muss, von dem Passus Gebrauch zu machen.

"Ich habe einige Möglichkeiten, aber es liegt nicht an mir", sagte Morata vor Kurzem über seine Zukunft. Mehrere Vereine seien an ihm interessiert, so der Angreifer weiter: "Ich möchte dort sein, wo ich am meisten geliebt und geschätzt werde."