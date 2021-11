Juventus Turin : Cristiano Ronaldo mit Wutanfall bei Juve-Aus in der Champions League

In "All or Nothing: Juventus" erhalten die Zuschauer unter anderem einen Einblick in die Kabine der alten Dame, als die Italiener im Achtelfinalrückspiel der Champions League in der vorherigen Saison mit 0:1 gegen den FC Porto zurücklagen. Nach dem 1:2 aus dem Hinspiel schien ein Weiterkommen in weite Ferne gerückt zu sein, was Ronaldo zu einem Wutausbruch bewegte.

"Was zur Hölle! Wir spielen überhaupt nicht, nichts", stauchte der Europameister von 2016 seine Kameraden zusammen und nahm gleich Bezug auf die restliche Saison. "Wir spielen andauernd Scheiße!" Teamkollege Juan Cuadrado verlangte von Ronaldo nicht nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern auch auf die eigene Leistung zu schauen.