Cristiano Ronaldo: Kreuzzug gegen Juventus vorerst gestoppt

Die italienische Tageszeitung Il Fatto Quotidiano vermeldet, dass der Generalstaatsanwalt Ronaldos Antrag auf den Erhalt wichtiger Dokumente verwehrt hat. Der Angreifer, der von 2018 bis 2021 für die Alte Dame auflief, stützt seine Anklage vorwiegend auf ein ominöses "Dokument Nummer 14".

Aus diesem Schriftstück soll laut dem Kläger hervorgehen, wie viel Geld Juve Ronaldo bis heute schuldet. Der Fußballprofi spricht nach Informationen der Gazzetta dello Sport von 19,9 Millionen Euro, die ihm sein Arbeitgeber während der Corona-Krise vorenthalten hat.

Cristiano Ronaldo belastet die Turiner zusätzlich

Wenn das "Dokument Nummer 14" das enthält, was Ronaldo behauptet, könnte es seinem früheren Arbeitgeber weiter in die Bredouille bringen. Der gesamte Turiner Vorstand ist vor wenigen Tagen gemeinsam mit Präsident Andrea Agnelli (47) zurückgetreten, weil es Unklarheiten in den Bilanzen des Klubs gibt. Die italienischen Finanzbehörden ermitteln bereits.

Die Juve-Bosse hatten zuvor erklärt, dass ihre Spieler während der Pandemie auf vier Monatsgehälter verzichtet hätten, um dem Verein in einer wirtschaftlich unüberschaubaren Periode unter die Arme zu greifen.