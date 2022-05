Juventus Turin Rückendeckung für Vlahovic: Juve-Boss erinnert an Zlatan Ibrahimovic

Dusan Vlahovic hat nach seinem Wechsel für Juventus Turin in 13 Ligaspielen sechs Tore erzielt. Eine ordentliche Bilanz, dennoch gibt es auch Kritik an dem 80 Millionen Euro teuren Winter-Neuzugang. Zum Unverständnis von Maurizio Arrivabene.

Geschäftsführer Maurizio Arrivabene von Juventus Turin hat sich schützend vor Dusan Vlahovic gestellt und einen Vergleich mit Zlatan Ibrahimovic angeführt.

"Ich erinnere die Juventus-Fans an einen Herrn, dessen Name Zlatan Ibrahimovic lautet. In seinem ersten Jahr bei Juventus gab es einige Juventus-Fanfreunde von mir, die ihn so hart kritisierten, wie sie konnten. Im Jahr darauf explodierte er dann", erinnert Arrivabene an Ibrahimovics Anfangszeit in der Serie A.

Ibrahimovic war 2004 für 16 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin gewechselt und hatte zunächst mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. Nach einer Anlaufzeit startete der Schwede durch und wurde zum Weltstar.