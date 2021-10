Juventus Turin : Rückkehr zu Juventus Turin? Paul Pogba nimmt Stellung

Mit einem Selfie auf Instagram, das mit einem Herz-Emoji unterlegt war, unterstrich Paul Pogba, dass er immer noch eine große Zuneigung für seine frühere sportliche Heimat Juventus Turin empfindet.

"Ich mag Turin", schmunzelte Pogba am Rande des Final Four in der Nations League zwischen Frankreich und Belgien bei Sport Mediaset. "Ich spreche immer mit ehemaligen Juve-Teamkollegen wie Dybala. Ich bin jetzt in Manchester, ich habe einen Vertrag bis Juni. Dann sehen wir weiter."