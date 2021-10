Juventus Turin : Brasilien-Power für Juve: Allegri kann auf Kaio Jorge und Arthur zählen

Cheftrainer Massimiliano Allegri (54) kann beim Unternehmen Aufholjagd in der Serie A in Kürze auf zusätzliche Kräfte aus Südamerika setzen. Arthur steht vor seinem Comeback, Kaio Jorge winkt mehr Einsatzzeit.

Arthur hat bisher noch keine Einsatzminute unter Massimiliano Allegri auf dem Platz gestanden. Nach einer Operation verpasste der ehemalige Barcelona-Spieler die ersten sechs Runden der Saison 2021/22.

Am siebten Spieltag im Derby gegen den FC Turin stand er erstmals im Kader, kam allerdings noch nicht zum Einsatz. Nach der Länderspielpause soll es italienischen Medienberichten zufolge so weit sein: Arthur soll im Topduell mit der AS Roma am 17. Oktober sein Comeback feiern.