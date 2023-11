Mauricio Sarri bereut Wechsel zu Juventus: "Rückkehr nach Italien war ein Fehler"

Zwischen 2015 und 2018 leistete Mauricio Sarri beim SSC Neapel sehr starke Arbeit, auch wenn es nicht zu einem Titelgewinn reichte. Nach drei Jahren beendete er seine Zeit in Neapel und wagte den Schritt in die Premier League zum FC Chelsea. Auch bei den Blues war er erfolgreich, gewann die Europa League und damit den ersten Titel in seiner Trainerkarriere.

Sarri gewann mit Juve seinen ersten Titel

Trotz des Erfolgs verließ Sarri die Londoner 2019, um nach Italien zurückzukehren. Damals galt die alte Dame noch als der beste Klub in der Serie A, sodass es für viele Trainer das Maß aller Dinge war. Nun hat Sarri in einem Interview über seine Rückkehr nach Italien gesprochen und diese als Fehler bezeichnet.

"Juve wollte unbedingt die Champions League gewinnen, aber ich habe die Meisterschaft mit einer Mannschaft, die sich am Ende ihres Zyklus befand und einem Verein gewonnen, der mich geholt hat, weil er den Wunsch, aber nicht die Überzeugung hatte, seinen Spielstil zu ändern", erklärte er laut Tuttomercatoweb.com.