Juventus Turin : "Schmeißt Juventus Turin, Inter und Milan aus der Serie A!", fordert Antonio Cassano

Juventus Turin, Inter Mailand und der AC Mailand wollen in der Super League dabei sein. Antonio Cassano fordert nun: Die Serie A sollte das Trio aus dem Wettbewerb ausschließen.

"Die großen Vereine müssen verstehen, dass der Fußball den Menschen gehört. Die kleinen Vereine können nicht außen vorgelassen werden. Ich forderte die Liga auf, Inter, Milan und Juventus aus der Serie A zu werfen", sagte der ehemalige Nationalspieler bei TWITCH.

Juve, Inter und Milan "sollen doch in ihrer eigenen Liga spielen. Dann werden wir schon sehen, was passiert", so Cassano weiter. "Es kann nicht sein, dass zwölf Vereine den Fußball regieren wollen."

Zwölf Top-Klubs (Inter Mailand, Juventus Turin, Milan, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid) hatten am Sonntagabend die Gründung einer Super League angekündigt.