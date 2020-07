Samuel Iling soll kommen : Bayern ausgestochen: Juve schnappt sich Jungspund (16)



Andre Oechsner

Juventus Turin wird sich offenbar in Kürze in der Nachwuchsabteilung des FC Chelsea bedienen. Von dort soll Samuel Iling zum englischen Serienmeister stoßen. Auch der FC Bayern hatte Interesse an dem Juwel.