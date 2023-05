Schwere Vorwürfe: Weigerte sich Angel Di Maria für Juventus Turin zu spielen?

Trotz des zurückgezogenen Punkteabzugs befindet sich Juventus Turin in einer sportlich schweren Krise. Die wird nun von weiteren Nebenkriegsschauplätzen befeuert. Angel Di Maria soll sich geweigert haben, am Wochenende für die Alte Dame zu spielen.

Juventus Turin holte am Sonntag im Auswärtsspiel gegen den FC Bologna nur ein 1:1-Unentschieden. Aus den letzten acht Pflichtspielen steht nur ein Sieg zu Buche, dagegen zeichnen sich drei Remis und vier Niederlagen in diesem Zeitraum für die Krise verantwortlich, die im Piemont allerdings schon länger andauert.

Angel Di Maria, einer der wenigen Spieler, die in dieser Saison auf konstant hohem Niveau performen, bringt nun weitere Unruhe in das ohnehin schon stark schwankende Turiner Konstrukt. Denn von dem 35 Jahre alten Weltmeister war im Kader des Bologna-Spiels nichts zu sehen.

Die Gazzetta dello Sport wie die Tuttosport berichten übereinstimmend, dass sich Di Maria weigerte, einen Kaderplatz für die anstehende Partie in Bologna in Anspruch zu nehmen. Hintergrund der wenig mannschaftsdienlichen Aktion soll gewesen sein, dass Trainer Massimiliano Allegri Di Maria darüber informierte, nicht in der Startelf zu stehen.