Serie A Schwester von Nicolo Zaniolo: "Braucht ihn nicht beleidigen oder bedrohen"



Den aktuellen Gerüchten zufolge wird Nicolo Zaniolo die AS Rom in diesem Sommer in Richtung Juventus Turin verlassen. Anfeindungen gegen ihren Bruder will Schwester Benedetta unter keinen Umständen tolerieren.

Grundsätzlich, so war es in den vergangenen Wochen zu lesen, soll sich Nicolo Zaniolo mit Juventus Turin über eine Zusammenarbeit einig sein. Der italienische Rekordmeister arbeitet dieser Tage daran, sich mit der AS Rom auf die Modalitäten eines Wechsels zu verständigen. Da Spekulationen in Umlauf gebracht worden waren, Paulo Dybala könnte bei der Roma auf Zaniolo folgen, hatte eine Fanpage auf Tik Tok ein Video gepostet, in dem etliche Dybala-Highlights zu sehen sind. Untermalt sind die Szenen mit dem Lied Lied "Tanti Auguri" von Raffaella Carra, in dem es heißt: "Finde einen anderen, der schöner ist und keine Probleme hat."

Benedetta Zaniolo, Nicolos Schwester, wollte das nicht auf sich sitzen lassen, und verteidigte ihren Bruder, in dem sie folgenden Kommentar schrieb: "Ihr spuckt in den Teller, von dem er gegessen hat. Wenn er gehen will, gibt es euch nicht das Recht, ihn zu beleidigen und persönlich zu bedrohen."