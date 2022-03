Juventus Turin : "Sehr frustrierend!" Dejan Kulusevski tritt gegen Juve nach

Dejan Kulusevski ist mit dem Wechsel zu Tottenham Hotspur gelungen, seine festgefahrene Karriere wiederzubeleben. An seinen Ex-Klub Juventus Turin lässt er kein gutes Haar.

"Die Dinge können sich für einen Spieler sehr schnell ändern. Bei Juventus haben viele Dinge nicht funktioniert, was sehr frustrierend war", sagte Kulusevski im Rahmen des WM-Playoff-Halbfinales gegen Tschechien (Donnerstag, 20.45 Uhr). "Bei Tottenham atme ich neue Luft, ich habe ein besseres Verhältnis zum Trainer, ich werde besser trainiert und ich habe meine Physis verbessert."

Kulusevski schloss sich am Deadline Day im Januar Tottenham Hotspur an. Der Klub aus dem Norden Londons sicherte sich eine Kaufoption, die erfolgsabhängig in eine Kaufpflicht übergeht. Die Spurs haben angeblich schon im Sommer die Möglichkeit, Kulusevski für 30 Millionen Euro zu verpflichten.

Unter der Leitung von Antonio Conte blüht der 21-Jährige auf und verzeichnet in seinen ersten elf Pflichtspielen für die Spurs zwei Tore und vier Vorlagen.