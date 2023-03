So plant Juventus Turin im Fall von Weltmeister Paredes

Nach Informationen des Transfer-Journalisten Fabrizio Romano wird Juventus Turin seine 22 Millionen Euro schwere Kaufoption für den Weltmeister nicht ziehen. Paredes werde im Sommer wohl nach Paris zurückkehren. In diesem Fall müsste Juve vertragsgemäß 2,5 Millionen Euro an PSG überweisen.

Paredes hat bei Italiens Rekordmeister nur zwischenzeitlich die erhoffte Hauptrolle gespielt. Nach seinem Wechsel in den Piemont stand er zunächst dreimal in Folge in der Startelf. Danach sanken seine Spielanteile deutlich. Insgesamt stand Paredes bisher in die Serie A nur knapp 600 Minuten auf dem Rasen.

Keine Frage: Juventus Turin hatte sich mehr von der Verpflichtung des aggressiven und dynamischen Mittelfeldakteurs versprochen. Daher erscheint die wahrscheinliche Trennung vom 28-Jährigen logisch.