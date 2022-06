Serie A So viel verdient Juve an Merih Demiral – alle Details zum Wechsel

Juventus Turin und Atalanta Bergamo hatten sich beim Leihdeal von Merih Demiral im August vergangenen Jahres auf eine Kaufoption verständigt. Diese haben die Lombarden nun gezogen, der Transfer ist nach offiziellen Angaben beider Klubs unter Dach und Fach.

Atalanta muss die vereinbarte Summe in Höhe von 20 Millionen Euro an Juve innerhalb von vier Geschäftsjahren zahlen. Wie lange sich der türkische Nationalspieler zunächst an seinen neuen Stammklub gebunden hat, bleibt offen.

Die fällig gewordene Ablöse kann sich in den kommenden Jahren bei Erreichen bestimmter sportlicher Ziele noch um bis zu 2,5 Millionen Euro erhöhen. Juve hat sich außerdem eine Verkaufsweiterbeteiligung gesichert, die mit zehn Prozent genannt wird. Mit dem Transfer erzielt Juve einen Reingewinn von 11,2 Millionen Euro.