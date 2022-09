3 Stars sollen gehen Nach Abschied von Matthijs de Ligt: Schmerzhafter Sparkurs bei Juve geht weiter

Topverdiener Matthijs de Ligt wurde im vergangenen Sommer an den FC Bayern München verkauft - Foto: / Getty Images

Juventus Turin ließ in den vergangenen beiden Sommer-Transferperioden auch deshalb Cristiano Ronaldo und Matthijs de Ligt ziehen, um sich das hohe Gehalt der beiden Stars zu sparen. Drei weitere Spieler sollen am Saisonende gehen.

Juventus Turin steckt in tiefroten Zahlen. Die Saison 2021/2022 wurde mit einem Minus von über 240 Millionen Euro abgeschlossen. Der Rekordmeister will diese desaströse Bilanz aufbessern und setzt deshalb den Rotstift an.

Nachdem man 2021 Cristiano Ronaldo (zu Manchester United, 31 Millionen Euro netto Jahresgage) und 2022 Matthijs de Ligt (zu Bayern München, 12 Mio. Gehalt) verabschiedete, um deren Salär einzusparen, soll der Sparkurs weitergehen.

Nach Informationen von Calciomercato.com erwischt es gleich drei Großverdiener. Juan Cuadrado (fünf Mio. Gehalt), Adrien Rabiot (sieben Mio.) und Alex Sandro (sechs Mio.) sollen den Klub dem Onlineportal zufolge verlassen. Die Verträge der drei Spieler laufen am Saisonende aus, ohne kräftigen Gehaltsverzicht hat das Trio keine Zukunft bei den Bianconeri.