Juventus Turin: Gefeierter Spätstarter Federico Gatti im Visier der Premier League

Wobei, so jung ist der Verteidiger des italienischen Rekordmeisters gar nicht mehr. 25 Jahre ist der Nationalspieler alt. Der Defensivmann mit Offensivqualitäten – schon drei Saisontore stehen zu Buche – kam im Sommer 2022 zu Juventus. Damals noch untypisch für den Welt-Klub: Gatti wurde vom damaligen Serie B-Team Frosinone Calcio verpflichtet.

Nun, rund 18 Monate später, ist der Spätstarter gar nicht mehr aus der ersten Elf der Bianconeri wegzudenken. Er hat einen Stammplatz in der defensiven Dreierkette. Nun hat sein Vater verraten, dass es in der vergangenen Sommertransferperiode bereits Anfragen aus England gab.

Gatti wollte bei Juve bleiben

Im einem Interview mit Tuttosport erzählte er, dass sein Sohn diese Angebote aber abgelehnt hat. Stattdessen wollte der Neu-Nationalspieler der Squadra Azzura unbedingt bei Juve bleiben, so Gatti Senior weiter.

Federico Gatti - Foto: Raffaele Conti 88 / Shutterstock.com

In dem Interview erzählte der Vater auch vom Werdegang seines Sohnes: "Er hatte immer einen ungewöhnlichen Willen, die Spitze zu erreichen, auch als er noch in der unteren Ligen spielte."

Auch von Rückschlägen hätte sich Gatti nicht unterbekommen lassen, inzwischen hat er seine Ziele erreicht und deshalb könne er ihn nur bewundern, so Gatti Senior weiter.

Schlüsselspieler der starken Juve-Saison

Dass die italienische Presse aktuell viel über Gatti berichtet, kommt nicht von ungefähr. Zuletzt rückte der Abwehrmann in den Fokus, denn seit Ende September hat Juventus in der Liga siebenmal zu Null gespielt. Doch nicht nur das, bei den letzten beiden Begegnungen erzielte Gatti jeweils ein Tor, am vergangenen Freitag sogar das Siegtor gegen die SSC Neapel.

Gemeisam mit seinen Teamkollegen sorgt der torgefährlichste Abwehrspieler der Liga dafür, dass die Juve-Fans wieder vom Scudetto träumen können. Mit nur neun Gegentreffern stellt man die zweitbeste Abwehr der Liga.

Aktuell ist das Team, dass vor der Saison eher als Außenseiter auf den Titel galt, nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Inter Mailand positioniert. Ein Zweikampf um den Scudetto scheint wahrscheinlich, denn zum Tabellendritten, AC Mailand, hat Juve bereits sieben Punkte Vorsprung herausgespielt.

Verwendete Quellen

Tuttosport