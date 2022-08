Serie A Steht Filip Kostic gleich in der Startelf? Juve-Coach noch unentschieden

Juventus Turin schließt an diesem Montag den 1. Spieltag der Serie A mit dem Heimspiel gegen US Sassuolo ab. Ob Filip Kostic gleich zum Auftakt seine Startelfpremiere feiern wird, lässt Massimiliano Allegri offen.

Erst gegen Ende der vergangenen Woche hatte Filip Kostic seinen Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Juventus Turin abgeschlossen. Dem 29-Jährigen blieben also nur wenige Tage und nicht viele Einheiten, um sich an die neuen Kollegen und das Zusammenspiel mit diesen zu gewöhnen.

Die Bianconeri starten am Montag (20.45 Uhr) mit dem Heimspiel gegen US Sassuolo in die neue Spielzeit der Serie A. Trainer Massimiliano Allegri schließt während der Spieltagspressekonferenz zumindest nicht aus, dass Kostic gleich gegen Sassuolo ein Mandat in der Startelf erhalten wird.