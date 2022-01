Juventus Turin : Stürmer-Legende glaubt an Paulo Dybalas Abschied von Juve

Was bleibt Paulo Dybala in der Zwischenzeit zu tun? Der Argentinier könnte sich schon einmal nach potenziellen Arbeitgeber umschauen, wobei für Cassano nur ein Klub in der Serie A für einen Transfer infrage käme: "In Italien wäre Inter der einzige Verein, der daran denken könnte, ihn zu verpflichten."

Ein ablösefreier Wechsel ließe sich sehr gut mit dem Sparkurs der Mailänder vereinen. Auf die Hilfe Dybalas scheinen die Nerazzurri aber nicht angewiesen zu sein. Der aktuelle Meister führt die Liga mit fünf Punkten Vorsprung vor Verfolger Milan an. Die 53 Tore deuten darüber hinaus nicht auf eine schwache Offensive hin.