Juventus Turin : Szczesny-Erbe? Juventus Turin buhlt um Gabriel Slonina

Nach Informationen von Tuttosport steht Gabriel Slonina (17) auf dem Zettel von Juve und Manager Federico Cherubini. Der gebürtige US-Amerikaner mit polnischen Wurzeln kommt trotz seiner Jugend bereits in der ersten Mannschaft von Chicago Fire in der Major League Soccer zum Einsatz.

Was Slonina neben seinem großen Talent für Juve und weitere europäische Spitzenvereine so interessant macht: Sein Vertrag in Chicago läuft am Jahresende aus, kann allerdings per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden.