Juventus Turin Szczesny hofft auf Pogba-Unterschrift bei Juve: "Immer noch einer der Besten der Welt"

"Ich würde mich freuen, wenn das passiert", erklärte der polnische Nationalkeeper laut der Tageszeitung The Sun auf eine mögliche Pogba-Unterschrift angesprochen. "Er hat in seiner vorherigen Zeit bei Juventus brillant gespielt, also wäre er eine großartige Ergänzung für den Kader."

Paul Pogba kickte bereits von 2012 bis 2016 für Italiens Rekordmeister, ehe er für die damalige Weltrekord-Ablösesumme von 105 Millionen Euro zu seinem Ausbildungsverein Manchester United zurückkehrte. Sechs Jahre später wurde sein Vertrag nicht verlängert – auch, weil seine Leistungen zu schwankend waren.

Szczesny, der seit 2017 das Tor der Bianconeri hütet, hat trotz der durchwachsenden letzten Pogba-Monate eine hohe Meinung vom Franzosen: "Er ist ein Spieler mit Klasse und Erfahrung, und er hat gute Erinnerungen an Turin."